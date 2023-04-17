INDIANAPOLIS — Several communities in and around La Porte County are expected to receive a bump up in road funding thanks to a statewide matching grant program.

On Friday, State Reps. Jim Pressel, R-Rolling Prairie, and Jake Teshka R-South Bend, announced that La Porte County communities will receive more than $573,000 as part of Indiana’s Community Crossings Matching Grant Program (CCMG).

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