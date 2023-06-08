MICHIGAN CITY — Four years worth of quizzes, tests, papers and presentations reached their apex Wednesday evening as Marquette Catholic High School celebrated the 58 members of the Class of 2023.
Principal Casey Martin delivered the opening remarks at the Scholl center before senior Jacob Zientarski addressed the crowd.
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