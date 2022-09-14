MICHIGAN CITY — Michigan City Common Council members expressed hope that their proposed salary increases for the city’s police and firefighters next year will help incentivize new recruits to stay in the community.
But while rescue workers and law enforcement officers are seeing a proposed increase of between $1,000 and $5,000, the mayor is looking at a possible increase of more than $20,000.
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