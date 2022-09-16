MICHIGAN CITY — Non-profits that serve youth in the Michigan City Area Schools district are invited to apply for grants to assist their programs in 2023.
Grant applications for the Michigan City Community Enrichment Corporation’s 2023-24 grant cycle will be available starting Monday at 9 a.m. The deadline for submitting applications is Nov. 30.
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