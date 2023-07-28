Smoking photo

Breathe Easy La Porte County is joining the fight against lung cancer on World Lung Cancer Day on Aug. 1 in an effort to reverse some of the alarming statistics about smoking in the county.

 File photo

MICHIGAN CITY – Breathe Easy La Porte County, in its mission reduce the health and economic impact of tobacco in the community, is joining the fight against lung cancer on World Lung Cancer Day on Aug. 1.

"Alarming" local data from the CDC reveals that La Porte County reported 73.9 cases of lung cancer per 100,000 population (compared to 56.3 per 100,000 nationally); with 47.1 deaths from lung cancer per 100,000 residents each year (compared to 36.7 per 100,000 nationally), according to Greg Coulter, chair of Breathe Easy La Porte County and Tobacco Program coordinator for Healthy Communities of La Porte County.

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