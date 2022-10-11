MICHIGAN CITY — More than 100 participants of all ages turned out this year for an annual walk in Michigan City, aimed at educating people about breast cancer.
Minority Health Partners of La Porte County conducted its 11th annual Real Men Wear Pink Breast Cancer Walk on Saturday, Oct. 1
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