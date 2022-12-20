La PORTE — A destination restaurant is being planned for the site of the former Thunderbird Lanes on Pine Lake Avenue in La Porte.
"This is without a doubt a destination location – a restaurant that will attract people from all across the region," La Porte Economic Advancement Partnership Director Bert Cook said without disclosing the name.
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