La PORTE — A destination restaurant is being planned for the site of the former Thunderbird Lanes on Pine Lake Avenue in La Porte.

"This is without a doubt a destination location – a restaurant that will attract people from all across the region," La Porte Economic Advancement Partnership Director Bert Cook said without disclosing the name.

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