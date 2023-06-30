La PORTE — The reconstruction of La Porte’s Truesdell Avenue is nearing the finish line.
“They’ve made a lot of progress in the last few weeks – a lot of asphalt down, the alternate lots have all been paved. The new parking area near Ron Reed Field is paved,” La Porte Parks Supt. Mark Schreiber said during the June 21 La Porte Park Board meeting.
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