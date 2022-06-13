Suicide photo

La Porte Police Chief Paul Bretting, left, and Mayor Tom Dermody thanked authorities for stopping a pair of attempted suicides involving guns over the weekend, and reminded residents of all the mental health resources available to those in need.

 Photo provided / City of La Porte

La PORTE — La Porte City Police and other law enforcement agencies responded to two calls regarding suicidal individuals over the weekend, and both ended with no one hurt.

“Both these incidents were pretty similar – subject threatening suicide with firearms,” La Porte Police Chief Paul Brettin said during a Facebook Live address with Mayor Tom Dermody on Monday.

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