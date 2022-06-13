La PORTE — La Porte City Police and other law enforcement agencies responded to two calls regarding suicidal individuals over the weekend, and both ended with no one hurt.
“Both these incidents were pretty similar – subject threatening suicide with firearms,” La Porte Police Chief Paul Brettin said during a Facebook Live address with Mayor Tom Dermody on Monday.
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