Michael Reed Livengood, Jr., 42, of La Porte, passed away unexpectedly at 11:12 a.m. Wednesday, Sept. 2, 2020, at Silver Cross Hospital, New Lenox, Illinois.
He was born Dec. 16, 1977, in Hobart, Indiana, to Michael Reed Livengood Sr. and Ceceilia Earleen (Wood) Livengood.
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