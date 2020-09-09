Michael Reed Livengood, Jr., 42, of La Porte, passed away unexpectedly at 11:12 a.m. Wednesday, Sept. 2, 2020, at Silver Cross Hospital, New Lenox, Illinois.

He was born Dec. 16, 1977, in Hobart, Indiana, to Michael Reed Livengood Sr. and Ceceilia Earleen (Wood) Livengood.