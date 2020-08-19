Richard N. Alm of Memphis, Tennessee, formerly of Rolling Prairie, was born March 18, 1928, in La Porte, the son of Ernest and Norma (Lindgren) Alm.
He served in the U. S. Army Air Force and married Marilyn Knickelbein in New Carlisle, Indiana, on Aug. 8, 1946. He retired from Larson-Danielson Construction Co. as a mechanic.
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