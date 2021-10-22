UNION MILLS – One of the top cross country runners to come through South Central, Kolten Becker’s been a pretty good recruiter, too.
“I remember Kolten coming to me, hey coach, there’s this kid in track, he’s pretty good, we’re trying to talk him into doing some longer distance stuff, maybe cross,” Satellites coach Isaac Bules said.
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