La Porte volleyball

La Porte celebrates its sectional championship over Mishawaka on Saturday at Plymouth.

 Photo by Jay Anglin

PLYMOUTH -- After having to watch last year's sectional championship on Facebook, Aniya Kennedy also missed the post-match celebration back at the high school due to her COVID quarantine.

In Saturday's Class 4A final, the La Porte provided the offensive fireworks on the court with 12 kills, then got to watch the fireworks following the bus ride home as the Slicers clubbed Mishawaka, 25-13, 25-10, 25-10.

Email: jpeters@lpheralddispatch.com

Twitter: @JP8185

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