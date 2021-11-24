La Porte
Girls
kAmr@249i qC29:> w2<:>k^Am
kAm{2DE J62Ci '2=A2C2:D@ $64E:@?2=[ bC5^`a E62>D[ acb A@:?EDk^Am
kAm(9@VD 324<i q6442 $92776C[ $C] Wa?5[ `__ 3FEE6C7=Jj dE9[ a__ x|Xj r2:J2 r@@A6C[ yC] WbC5[ a__ 7C66DEJ=6[ d__ 7C66Xj {2FC6? |:D<@H:4K[ yC] WeE9[ `__ 324<DEC@<6Xj r9=@6 r96K6>[ $@] W5:G:?8Xk^Am
kAm(9@VD ?6Hi {:=2 v:==:DD6[ uC] W`__ 3C62DEDEC@<6Xj #682? wF896D[ uC] W`__ 324<[ 5:DE2?46 7C66Xj |682? +@=G:?D<:[ uC] W`__ 7=J[ 2== DEC@<6DXk^Am
kAm~FE=@@<i r@@A6C ;FDE >:DD65 >2<:?8 DE2E6 :? E96 d__ 7C66[ H9:=6 $92776C >256 :E :? E96 3FEE6C7=J 27E6C 3C62<:?8 E96 =@?8\DE2?5:?8 D49@@= x| C64@C5] %96J C6>2:? E96 324<3@?6 @7 2 E62> E92E =@DE 2 76H DH:>>6CD E@ 8C25F2E:@? 2?5 2 76H @E96CD H9@ 5:5?VE C6EFC?[ 3FE {2 !@CE6 92D 366? 3@=DE6C65 3J E96 255:E:@? @7 7:G6 7C6D9>2? DH:>>6CD 2?5 EH@ 5:G6CD]k^Am
kAmQ(6VC6 D6EE:?8 E96 32C 9:89 2?5 9@A6 E@ D66 3@E9 W$92776C 2?5 r@@A6CX 2E E96 DE2E6 492>A:@?D9:A >66E :? u63CF2CJ[Q w2<:> D2:5] Q%96J 2C6 EC2:?:?8 92C5] v:==:DD6[ wF896D 2?5 +@=G:?D<: 2C6 2== =@@<:?8 E@ >2<6 2 3:8 :>A24E] p== E9C66 92G6 4@>6 FA E9C@F89 E96 %FC3@D DH:> 4=F3]Qk^Am
kAmq@JDk^Am
kAmr@249i qC29:> w2<:>k^Am
kAm{2DE J62Ci w@32CE $64E:@?2=[ cE9^`` E62>D[ `hb A@:?EDk^Am
kAm(9@VD 8@?6i y@6 q2CE@DK6H:4K WfE9[ 5:G:?8j `bE9[ `__ 7C66DEJ=6Xk^Am
kAm(9@VD 324<i {F42D q2?:4[ $C] WgE9[ a__ x|j 7:?2=:DE[ `__ 3C62DEXj vC2?E ~=D@?[ yC] WgE9[ `__ 7=Jj gE9[ a__ 7C66Xj |2I &?86C[ yC] W`aE9[ `__ 324<[ a__ x|Xj v286 {2?6[ yC] WhE9[ d__ 7C66j `dE9[ d_ 7C66Xj q6? z:D9[ yC] WfE9[ d__ 7C66Xk^Am
kAm(9@VD ?6Hi p332D w2<:>[ uC] W2== DEC@<6DXj s2??J ':==2[ uC] W2== DEC@<6DXj r92:D6 p5C:2?[ uC] W`__ 3C62DE[ `__ 324<Xj #@36CE@ $>:6CE6=?J[ uC] W5:DE2?46 7C66Xj p?5C6H w2J6D[ uC] W`__ 324<[ 5:G:?8Xj {2HD@? V~EE@V (:=592CE[ uC] W`__ 7=J[ 5:G:?8Xk^Am
kAm~FE=@@<i %96 6G@=FE:@? @7 {2 !@CE6VD AC@8C2> 4@?E:?F6D H:E9 E96 2CC:G2= @7 2 DEC@?8 7C6D9>2? 4=2DD]k^Am
kAmQ%H@ J62CD 28@[ x 925 f 3@JD] {2DE J62C[ x 925 ``] %9:D J62C[ x’G6 8@E a`[Q w2<:> D2:5] Qx’> 9@A:?8 E@ <66A 6G6CJ@?6 962=E9J 2?5 7@4FD65 9625:?8 :?E@ H92E 4@F=5 36 2 72?E2DE:4 D62D@?]Qk^Am
kAm%96 J@FE9 >@G6>6?E :D 962565 3J p332D w2<:>[ 2 EH@\E:>6 x?5:2?2 p86 vC@FA DE2E6 492>A:@? :? E96 3C62DEDEC@<6]k^Am
kAmQw6’D C2?<65 }@] ` :? 6G6CJ DEC@<6 :? 62C=J\D62D@? E:>6 EC:2=D[ 3FE 96 =@G6D E96 x| 2?5 3FEE6C7=J[Q 4@249 w2<:> D2:5] Q':==2 92D 4@>6 FA E9C@F89 4=F3 2?5 DH:>D 6G6CJE9:?8 H6==] w6 H:== 567:?:E6=J 36 2 >2;@C 7@C46 E9:D D62D@?] %96J 92G6 2== DH2> 2E E96 286 8C@FA DE2E6 492>A:@?D9:A >66ED]Qk^Am
kAmq2?:4 2?5 ~=D@? H6C6 =2DE D62D@?VD =625:?8 D4@C6CD[ H9:=6 &?86C :D >F49 :>AC@G65]k^Am
kAmQ(6VC6 =@@<:?8 7@C =6256CD9:A 7C@> E96>[Q w2<:> D2:5] Q&?86C 92D 366? EC2:?:?8 92C5 H:E9 E96 %FC3@D 2== DF>>6C 2?5 72== 2?5 H:== 36 2 >2;@C :>A24E DH:>>6C] {2?6 2?5 z:D9 2C6 3@E9 7:89E:?8 7@C E@A C6=2J DA@ED]Qk^Am
kAm{2 !@CE6 DE2CE65 E96 D62D@? H:E9 ?@ 5:G6CD 2?5 ?@ 4@249] |2EE |@D6=6J E@@< @G6C 2D 4@249[ H9:=6 w2J6D 2?5 (:=592CE 92G6 2?DH6C65 E96 42== E@ 5@F3=6 5FEJ]k^Am
kAm}6H !C2:C:6k^Am
kAmv:C=Dk^Am
kAmr@249i pD9=6J (@;EJD:2<k^Am
kAm{2DE J62Ci $@FE9 q6?5 #:=6J $64E:@?2=[ `c_]d A@:?ED WeE9^h E62>DXk^Am
kAmz6J =@DD6Di tC:? y@9?D@?[ |25:D@? (2=EK[ |2CJp?? q2F>k^Am
kAmQ%96D6 8:C=D 925 8C62E =6256CD9:A 3@E9 :? E96 A@@= 2?5 @FE[Q (@;EJD:2< D2:5]k^Am
kAmz6J #6EFC?66Di {2?5: }6H4@>3[ yC] WfE9[ `__ 7=JXj {629 (:==:2>D[ yC] WhE9[ `__ 324<DEC@<6Xj xD236= w@;?24<:[ yC] WeE9[ 5:G:?8Xj t>>2 %F=24K[ $@] Wd_[ `__ 7C66Xk^Am
kAmz6J }6H4@>6CDi p=2:?2 qC:D@?[ uC]j r256?46 !=2EK[ uC]j z6?K:6 (2=EK[ uC]k^Am
kAm~FE=@@<i p DEC@?8 7C6D9>2? 4=2DD 255D E@ =:?6FA 7=6I:3:=:EJ] Q%96 6?E:C6 E62> =625D E@ 2? :?4C62D65 =6G6= @7 56AE9[Q (@;EJD:2< D2:5] Q|2?J @7 E96 7C6D9>6? 2C6 G6CD2E:=6 2?5 H6 A=2? @? >@G:?8 E96> 2C@F?5]Qk^Am
kAmq@JDk^Am
kAmr@249i pD9=6J (@;EJD:2<k^Am
kAm{2DE J62Ci !6?? $64E:@?2=[ bdd]d A@:?ED WbC5^h E62>DXk^Am
kAmz6J {@DD6Di }6:>2? vC292> WbC5[ `__ 3C62DEj dE9[ `__ 7=JX[ (C:8=6J w6>A9:== WbC5[ `__ 7=J[ `__ 324<X[ r92D6 qC24<66? WcE9[ d_ 7C66[ `__ 7C66X[ {@82? yFDE:46]k^Am
kAmQ{6256CD9:A :? 2?5 @FE @7 E96 A@@=[ 2=@?8 H:E9 DA665 :? E96 H2E6C[Q (@;EJD:2< D2:5]k^Am
kAmz6J #6EFC?66Di |2D@? *@F?8[ $C] Wa?5[ `__ 7C66[ a__ 7C66Xj v236 vC@G6D[ $C] WdE9[ a__ x|j eE9[ `__ 7C66Xj {2?5@? u2C>6C[ $C] WgE9[ a__ 7C66[ d__ 7C66Xj v2G:? !:K2C6<[ yC] WgE9[ d_ 7C66Xj #@>2? !:6C82=D<:[ $C] Wd_ 7C66[ `__ 7=JXj tE92? #25E<6[ yC] Wd_ 7C66[ `__ 3C62DEXj tG2? {FI[ $@] Wa__ 7C66[ d__ 7C66Xk^Am
kAm~FE=@@<i %9C66 AC@8C2> 2?49@CD 7C@> E96 r@F82CDV C64@C5\D6EE:?8 DE2E6 >66E 92F= 8C25F2E65[ 3FE *@F?8[ H9@ BF2=:7:65 :? EH@ 6G6?ED[ 9625D 2 D@=:5 C6EFC?:?8 4@?E:?86?E] vC@G6D 92D D:8?65 E@ DH:> 2E $@FE96C? x?5:2?2[ H9:=6 *@F?8 92D 2446AE65 2? 24256>:4 D49@=2CD9:A E@ q2== $E2E6] w6 3C@<6 9:D @H? `__ 7=J C64@C5 :? E96 @A6?:?8 >66E]k^Am
kAm}@E6i u:?:D96D =:DE65 2C6 7@C D64E:@?2=D]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.