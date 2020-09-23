Thomas, Skibinski all-DAC girls golf
Michigan City senior Lia Thomas and junior Taylor Skibinski have been named all-Duneland Athletic Conference in girls golf. Delaney Adams of Crown Point is the Most Valuable Player. Michigan City finished third in the team standings and La Porte was sixth.
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