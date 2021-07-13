In his first year as the commissioner of the Indiana High School Athletic Association, Paul Neidig faced a firestorm none of his predecessors ever have.
COVID-19.
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