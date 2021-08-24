MICHIGAN CITY —Patchwork works.
Using a lineup configured just a day prior, Marquette’s volleyball team still navigated its way Saturday to the Hobart Invitational for the second year in a row.
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