NEW CARLISLE – It all starts up front.

Despite the graduation of a large chunk of its ‘Wide Load’ offensive line that paved the way to success for New Prairie (11-3) last season, the point of emphasis will remain the same.

Email: jpeters@lpheralddispatch.com Twitter: @JP8185

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.