NEW CARLISLE – It all starts up front.
Despite the graduation of a large chunk of its ‘Wide Load’ offensive line that paved the way to success for New Prairie (11-3) last season, the point of emphasis will remain the same.
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