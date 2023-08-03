Tyson Greenwood

New Prairie's Tyson Greenwood has verbally committed to Purdue Fort Wayne.

 Photo by Mike Kellems

Success in sports is always sweeter when an athlete has to overcome adversity to get there.

Tyson Greenwood of New Prairie will wholeheartedly vouch for that.

Email: jpeters@lpheralddispatch.com

Twitter: @JP8185

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