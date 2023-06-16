MICHIGAN CITY – Coaching changes invariably have a shock value.
“Any time there’s a new coach, there’s going to excitement, whether warranted, unwarranted,” Michigan City’s Cody French said. “That’s just how it is.”
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