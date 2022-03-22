UNION MILLS -- State or bust.
"I can't sat it any better than that," South Central softball coach Tony Wallace said of this spring's expectations.
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